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Volvo повысила цены почти на все автомобили в России в июне 2021 года

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Последний раз шведская компания переписывала стоимость в апреле, когда автомобили стали дороже на 50-150 тыс. рублей.

В июне эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение стоимости в менее широких пределах – 50-100 тыс. рублей или 1,4-2,8%.

Volvo повысила цены почти на все автомобили в России в июне 2021 года, за исключением кроссовера ХС40.

Так, все комплектации S60 и V60 Cross Country стали дороже на 50 тыс. рублей, а остальные модели прибавили в цене 100 тыс. рублей.

При этом отмечается, что у кроссовера ХС90 стали дороже только те модели, что выпущены в 2021 году.

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