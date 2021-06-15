В связи с этим шведская марка объявила об отзывной кампании, которая затрагивает автомобили разных моделей, проданных на территории США.

Как стало известно, в 85 тыс. автомобилях Volvo может отказать в работе топливный насос, а это в свою очередь может быть причиной полной остановки машины.

В документах, поданных компанией, говорится, что из-за повышенного напряжения во время необходимости отключения модуля подачи топлива перегорает предохранитель низкого давления номиналом 15 А. По этой причине происходит остановка двигателя.

Среди машин марки, в которых может быть проблема, оказались автомобили S60, S90 и S90L, V60, V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, а также XC60 и XC90, выпущенные в 2019-2020 годах.

Отзывную кампанию планируют начать 1 августа. В проблемных машинах произведут замену предохранителя на новый.