В России подешевели топовые комплектации кроссовера Volkswagen Touareg

Об изменении стоимости некоторых версий кроссовера немецкой марки стало известно сайту «Цена Авто».

Оказалось, что в июне в России подешевели топовые комплектации кроссовера Touareg. В частности, на 0,5% стали дешевле три комплектации кроссовера из семи.

В денежном выражении показатель составил 28 тыс. рублей. Теперь комплектация Volkswagen Touareg Exclusive Atmosphere оценена в 5 599 000 рублей, а Volkswagen Touareg Exclusive Elegance и Touareg Exclusive R-line Black Style обойдутся в 5 599 000 и 5 914 000 рублей соответственно.