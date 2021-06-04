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Volkswagen начнёт в России выпуск турбомоторов через три года

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Два года назад компания Volkswagen заключила с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт о расширении производства ДВС в России.

Но только сейчас компания подписала меморандум с правительством Калужской области, о том, что в регионе наладят выпуск турбированных 1,4-литровых моторов.

Это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Производство 1.4 TSI будет организовано под Калугой на заводе где сейчас выпускают 1,6-литровый атмосферный силовой агрегат серии EA211.

В модернизацию производства немецкий автопроизводитель инвестирует 6 млрд рублей.

В планах вывести мощность завода до 240 тыс. ДВС в год, при том что ранее планировалось выпускать 300 тыс. моторов ежегодно.

Сейчас 1.4 TSI в РФ поставляются из Европы, при этом Volkswagen на европейском рынке уже практически отказалась от этого мотора, заменив его на 1.5 TSI.

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