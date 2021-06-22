Рынок новых люксовых автомобилей РФ вырос второй месяц подряд

Падение продаж новых машин сегмента Luxury наблюдается с октября прошлого года, однако в апреле и в мае, как сообщило агентство «Автостат», был зафиксирован рост.

Так, в последнем месяце весны рынок новых люксовых автомобилей РФ вырос на 86%, а в мае рост составил 70%. В прошлом месяце россияне купили 97 таких машин.

Эксперты уверены, что положительная динамика два месяца подряд наблюдается исключительно из-за низкой базы прошлого года, когда многие автосалоны были закрыты.

В мае самыми продаваемыми автомобилями были модели марки Bentley. Их объёмы продаж составили 39 единиц, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались машины Rolls-Royce, тираж которых составил 29 экземпляров, а это в 3,2 раза больше. В тройке лидеров располагается Ferrari (11 ед.; рост в 11 раз).

Еще в мае жители России купили девять экземпляров Lamborghini (-31%), шесть — Mercedes-Benz Maybach S-Class (-50%), а также по одному Aston Martin, Maserati и Aurus. Как и ранее лидерами по продажам люксовых машин среди регионов является Москва и область, а также Санкт-Петербург.