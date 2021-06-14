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В РФ выставили на продажу модернизированный Bentley Arnage за 8 млн рублей

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От британского роскошного седана остался только кузов и салон, тогда как во всем остальном это кастомный автомобиль, в основе которого лежит рама.
На продажу выставлен Bentley Arnage подготовленный для серьезного бездорожья. Подготовкой автомобиля занималась мастерская Jagger Garage.

Специалисты для седана разработали раму из нержавеющей стали, установили мосты и подвеску от Nissan Patrol Y61, а карданные валы и раздатку позаимствовали у Toyota Surf и Land Cruiser Prado.

В РФ выставили на продажу модернизированный Bentley Arnage за 8 млн рублей
Родной 6,75-литровый мотор Arnage тоже убрали, вместо него установлен ДВС Toyota 3UZ-FE, который работает в паре с пятиступенчатой Aisin.

Кузов Bentley Arnage получил расширенные колесные арки и подножки. За внедорожную версию Bentley Arnage просят 8 млн рублей. Стоит отметить, что за такую сумму можно приобрести 5-6 летний Bentley Continental GT.

В РФ выставили на продажу модернизированный Bentley Arnage за 8 млн рублей

В РФ выставили на продажу модернизированный Bentley Arnage за 8 млн рублей

bentley Bentley Arnage
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