В РФ выставили на продажу модернизированный Bentley Arnage за 8 млн рублей

От британского роскошного седана остался только кузов и салон, тогда как во всем остальном это кастомный автомобиль, в основе которого лежит рама.

На продажу выставлен Bentley Arnage подготовленный для серьезного бездорожья. Подготовкой автомобиля занималась мастерская Jagger Garage.

Специалисты для седана разработали раму из нержавеющей стали, установили мосты и подвеску от Nissan Patrol Y61, а карданные валы и раздатку позаимствовали у Toyota Surf и Land Cruiser Prado.



Родной 6,75-литровый мотор Arnage тоже убрали, вместо него установлен ДВС Toyota 3UZ-FE, который работает в паре с пятиступенчатой Aisin.

Кузов Bentley Arnage получил расширенные колесные арки и подножки. За внедорожную версию Bentley Arnage просят 8 млн рублей. Стоит отметить, что за такую сумму можно приобрести 5-6 летний Bentley Continental GT.