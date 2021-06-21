В России продолжают дорожать популярные автомобили. Так, недавно Hyundai переписала цены на свои модели, которые стали дороже на 20-100 тыс. рублей.

Автомобили марки Hyundai подорожали в РФ с середины июня 2021 года, а в числе моделей с новыми прайсами оказались Elantra, Sonata, Solaris, Palisade и Santa Fe.

Меньше всех прибавили в цене седаны Elantra и Solaris, комплектации которых стали дороже на 20 и 30 тыс. рублей соответственно.

Максимальный рост цен произошел у кроссовера Palisade, тогда как Santa Fe подорожал на 40 тыс. рублей, сообщили эксперты сайта «Цена Авто».