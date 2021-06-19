Hyundai запустила продажи удлинённой версии кроссовера Creta нового поколения

Автомобиль начали продавать на индийском рынке, где организовано и его производство.

Кроссовер нового поколения с трехрядным салоном носит название Alcazar, а по сути этот Creta только в удлиненном варианте.

В Индии эту модель оценили от 1,63 млн рупий или около 1,6 млн рублей. В моторной гамме представлен бензиновый и дизельный двигатель.

В продаже представлена версии с посадочной формулой 2+3+2 и 2+2+2. В минимальной комплектации уже есть светодиодная оптика, 7-дюймовый экран панели приборов и 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Кроме этого, семиместный кроссовер в более дорогих версиях оснащен панорамных люком, круиз- и климат-контролем, задним парктроником, а еще предлагается беспроводная зарядка для смартфона.