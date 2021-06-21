Запас хода Tesla Model S Plaid снижается на 67 км из-за новых 21-дюймовых колес

Tesla Model S Plaid стал самым мощным электрокаром компании, а также самым быстрым.

Он уже установил рекорд в заезде на четверть мили, а также продемонстрировал динамику разгона с места до 96 км/ч всего за 2 сек.

Tesla Model S Plaid будет предлагаться с разным размером колесных дисков, и как оказалось высокие показатели скорости достигаются благодаря 21-дюймовым колесным дискам и специальными покрышками, но эти колеса будут существенно снижать пробег на одном заряде.

По полученным данным от американского агентства EPA, версия седана Model S Plaid с 21-дюймовыми колесами на одном заряде сможет проехать 557 км, а это оказалось на 67 км меньше, чем с установленными 19-дюймовыми дисками.