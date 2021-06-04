Серийный Tesla Model S Plaid официально обновил рекорд в заезде на четверть мили

Серийный электрокар будет демонстрировать характер гиперкара, причем не только по динамике разгона, но также и максимальной скорости.

Tesla Model S Plaid установил новый рекорд на четверть мили (402 метра). Так, седан смог преодолеть дистанцию за 9,2 сек и разогнаться на отрезке до 244,6 км/ч.

Новый рекорд уже зафиксирован и подтвержден аккредитованной организации.

Стоит отметить, что Bugatti Chiron Sport четверть мили проезжает за 9,4 сек, а Bugatti Veyron Super Sport за 9,9 сек.

Таким образом, Tesla Model S Plaid стал самым быстрым серийным электрическим автомобилем.

Напомним, Model S Plaid способен разгонятся до первой «сотни» за 1,99 сек, максимальная скорость электрокара составляет 320 км/ч.

На одном заряде топовая версия Model S сможет проехать до 624 км. Tesla Model S Plaid в США предлагается только по предзаказу, а стоимость электрокара составляет 140 тыс. долларов.