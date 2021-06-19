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За год в РФ было продано менее 3 тысяч недорогих автомобилей марки Chevrolet

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В июне прошлого года американская марка вернулась на российский авторынок с автомобилями массового сегмента, и вот спустя год в компании рассказали, как продавались машины.

Как оказалось, за год в РФ было продано менее 3 тысяч недорогих автомобилей марки Chevrolet. Как сообщили в компании, массовые модели за период разошлись тиражом в количестве 2 840 единиц.

Как известно, модельный ряд автомобилей массового сегмента представлен тремя моделями, среди которых Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark.

Самыми продаваемыми являются седаны Cobalt, занимающую долю в продажах 63% или 1 788 штук. Chevrolet Nexia был продан в количестве 837 единиц, а хэтчбеков дилеры марки реализовали 215 экземпляров.

Автомобили марки Chevrolet подорожали на рынке РФ в июне 2021 года

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