Автомобили марки Chevrolet подорожали на рынке РФ в июне 2021 года

Автомобильные компании продолжают переписывать прайсы на свои автомобили, причем зачастую происходит удорожание машин, хотя есть отдельные производители, которые и снижают стоимость своих моделей.

Но это не касается Chevrolet, автомобили которой подорожали на рынке РФ в июне 2021 года на 7-44 тыс. рублей, что выяснили эксперты «Цена Авто».

Новые прайсы в июне получили недорогие модели Cobalt, Nexia, Spark, а также внедорожник Traverse.

За счет отсутствия одной комплектации Spark продается на 9-10 тыс. рублей дороже, а вот Nexia прибавил в цене во всех комплектациях кроме LTZ AT.

Теперь их стоимость оказалась на 7-44 тыс. рублей больше в зависимости от версии. Седан Cobalt в июне продается по цене на 16-37 тыс. рублей.

Chevrolet Traverse также подорожал и теперь его цены варьируются от 3 800 000 до 4 100 000 рублей.