Модельный ряд японской марки в России представлен 11 автомобилями, 7 из которых прибавили в цене, что выяснил сайт «Цена Авто».

Toyota повысила цены на большинство своих автомобилей в России, исключением стали Camry, Hiace, Hilux и Land Cruiser 200.

Автомобили бренда стали дороже в большинстве комплектаций на 1,0-3,3% или 21-154 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Сильнее всех подорожал Alphard, Highlander и Land Cruiser Prado, причем последний подорожал на 154 тыс. рублей, тогда как Alphard и Highlander стали дороже на 117 тыс. и 128 тыс. рублей.

Седан Toyota Corolla стал дороже на 34 тыс. рублей, а кроссоверы C-HR и Fortuner теперь продаются по цене на 21-50 тыс. рублей дороже. Что касается кроссовера RAV4, то его ценники выросли на 47-51 тыс. рублей.