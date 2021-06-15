Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подорожал в России

В компании Mitsubishi пересмотрели стоимость внедорожника российской сборки в большую сторону, а за счет прекращения продаж дореформенного варианта, начальная стоимость модели существенно выросла.

Как выяснили эксперты «Цена Авто», стоимость внедорожника Mitsubishi Pajero Sport теперь варьируется от 2 929 000 до 3 819 000 рублей, что на 1,3-1,7% больше в зависимости от комплектации.

При этом с учетом прекращения продаж дорестайлингового варианта, цена базовой версии выросла на 9,5%.

Стоит отметить, что последнее удорожание автомобиля произошло в апреле, когда цена выросла на 70 тыс. рублей.