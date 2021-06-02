В России началось производство рестайлингового Mitsubishi Pajero Sport

Обновленный кроссовер дебютировал на российском рынке еще в конце февраля, а 31 мая, как сообщили в компании, были собраны первые экземпляры модели на предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области.

На производственной площадке автомобиль выпускают в двух версиях с дизельным и бензиновым мотором.

В России началось производство обновлённого Mitsubishi Pajero Sport, который будет продавать за 2 879 000 рублей минимум, тогда как в максимальной комплектации автомобиль получил ценник 3 699 000 рублей.

Моторная гамма внедорожника будет состоять из турбированного дизельного 181-сильноо агрегата объёмом 2,4 литра, а также трёхлитрового бензинового агрегата мощностью 209 л.с.

Трансмиссия будет предлагаться шестиступенчатая механическая или восьмиступенчатая автоматическая. Система полного привода в автомобиле будет Super-Select 4WD-II.

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport получил изменённую переднюю часть и новые колесные диски.

Внедорожник получил систему курсовой стабилизации прицепа, контроль слепых зон, ряд активных систем безопасности и подогрев стеклоочистителей в зоне покоя.

Также модель оснастили системой бесконтактного закрывания и открывания двери багажника.

В салоне Pajero Sport установили 8-дюймовый экран мультимедийной системы Mitsubishi Connect и розетку на 220 вольт, которая будет доступна только для задних пассажиров. Новинка уже предлагается для заказа у российских дилеров.