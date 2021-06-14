Кроссвэн KIA Carnival успешно стартовал на российском авторынке

Это было отмечено компанией при обнародовании результатов деятельности за май.

В отчетный период россияне купили 18 818 новых автомобилей марки KIA, а этот результат превышает прошлогодний в 2,4 раза.

За период с начала года объёмы продаж машин бренда составили 89 543 экземпляра, что на 39% больше.

Автопроизводитель KIA в прошлом месяце стал самым популярным среди иномарок. Самые лучшие продажи были зафиксированы у модели Rio, которая разошлась тиражом в количестве 6 682 штук, что на 83% больше. KIA K5 стал вторым самым покупаемым автомобилем KIA.

Его продажи составили 3 090 ед., что стало рекордным показателем для модели с момента выхода на рынок. Кроссовер Sportage вошел в тройку с показателем 2 084 проданных единицы, а это в 2,8 раза больше.

Что касается нового KIA Carnival, то он появился в продаже в апреле и за полный месяц с момента выхода, а именно за май, его продажи составили 488 единиц, что в компании назвали хорошим результатом, так как этот сегмент остается нишевым в России.