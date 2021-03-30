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Продажи нового Kia Carnival 2021 стартовали на российском рынке

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Новый Kia Carnival стал доступен для покупки в России. Эта модель собирается на заводе «Автотор» в Калининграде.
Новое поколение Carnival позиционируется как универсальный автомобиль, который способен автовладельцу заменить кроссовер и минивэн.

Модель на нашем рынке доступна с базовым дизельным 2,2-литровым мотором мощностью 199 л.с. и бензиновым V6 с 249-сильной отдачей.

Трансмиссия для ДВС предлагается только восьмиступенчатая автоматическая.

Продажи нового Kia Carnival 2021 стартовали на российском рынке

Базовая версия четвертого поколения Carnival стоит 2 599 900 рублей, а самая дорогая комплектация уже оценивается в 3 579 900 рублей.

В ней уже второй ряд кресел получил подогрев, вентиляцию и электрические регулировки.

Продажи нового Kia Carnival 2021 стартовали на российском рынке
В базовой версии 8-местного минивэна Kia Carnival уже есть задний парктроник, камера заднего вида, семь подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль и мультимедийная система с поддержкой платформы Android Auto и Apple CarPlay.

kia Kia Carnival
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