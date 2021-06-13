Удорожание затрагивает не только легковые автомобили, но грузовики и другую коммерческую технику.

Так, недавно эксперты сайта «Цена Авто» заметили изменение прайсов на коммерческую линейку УАЗов. Коммерческие автомобили УАЗ подорожали в РФ на 15-35 тыс. рублей или на 1,1-3,3%.

Дороже теперь предлагаются «Буханка» и все автомобили в семействе «Профи». Например, УАЗ-3303 теперь продается по цене от 837 тыс. рублей, остеклённый фургон УАЗ-3741 обойдется от 850 тыс. рублей, а автобус УАЗ-2206 теперь продают за 905 тыс. рублей минимум.

«Буханка» прибавила в цене 15 тыс. рублей, и теперь стоимость самой дорогой версии, а именно специальной серии «Экспедиция» составляет 1 090 000 рублей.

Минимальная стоимость модели в семействе «Профи» составляет 1 040 000 рублей.