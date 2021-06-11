Автозавод УАЗ показал первый заднеприводный грузовик на базе УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод в социальной сети напомнил про свой первый заднеприводный грузовик УАЗов — 451Д.

На официальной страничке автопроизводителя рассказали про УАЗ-451Д, который стал родоначальником целого семейства автомобилей.

УАЗ-451Д (в народе его называли «Головастик») производился с 1961 по 1982 г. На базе этого автомобиля выпускались санитарные версии, седельный тягач и даже электромобиль.

Грузовик обладал двухместной кабиной и кузовом, выполненным из дерева.

Одновременно с грузовиком с конвейерной линии автопроизводителя еще сходили цельнометаллический фургон и микроавтобус.