Представленный в прошлом году кроссовер может появиться на российском рынке, о чем стало известно российским журналистам, ссылающимся на представителей компании.

Opel может начать поставки на рынок РФ нового кроссовера Opel Mokka, который является совершенно новой моделью, ведь в его основе теперь располагается платформа CMP от PSA Group.

То есть в отличие от предшественника автомобиль отличается не только внешне, но и технически.

Opel Mokka постепенно выходит на европейский рынок, и в компании не исключают возможность, что он появится и в России.

Впрочем, в компании намекают и на другие новые модели для российского рынка, но подробности не раскрывают.