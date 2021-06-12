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Opel может начать поставки на рынок РФ нового кроссовера Opel Mokka

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Представленный в прошлом году кроссовер может появиться на российском рынке, о чем стало известно российским журналистам, ссылающимся на представителей компании.

Opel может начать поставки на рынок РФ нового кроссовера Opel Mokka, который является совершенно новой моделью, ведь в его основе теперь располагается платформа CMP от PSA Group.

То есть в отличие от предшественника автомобиль отличается не только внешне, но и технически.

Opel Mokka постепенно выходит на европейский рынок, и в компании не исключают возможность, что он появится и в России.

Впрочем, в компании намекают и на другие новые модели для российского рынка, но подробности не раскрывают.

Opel может начать поставки на рынок РФ нового кроссовера Opel Mokka Opel может начать поставки на рынок РФ нового кроссовера Opel Mokka

Кроссовер Opel Mokka пережил смену поколений

opel Opel Mokka
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