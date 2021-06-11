Новое поколение хэтчбека компания представит до конца месяца, а пока производитель подогревает к нему интерес, начав тизерную кампанию.

Компания Honda анонсировала премьеру нового хэтчбека Civic, опубликовав изображение.

На тизере показали силуэт хэтчбека, который, как уже известно, получит механическую коробку передач, в отличие от седана.

Напомним, что модель в кузове седан новой генерации была представлена еще в апреле, а теперь к выходу готовится хэтчбек.

Его продажи компания планирует начать до конца года. В отличие от предшественника модель получит изменённую внешность в новой фирменной стилистике, а также переработанный салон, где будут доступны большие сенсорные экраны.

В моторной гамме ожидаются те же силовые установки, что и у седана.