Компания Honda представила седан Honda Civic новой генерации

Это уже одиннадцатая генерация модели и она в отличие от прошлого поколения получила строгий внешний вид.

Серийная версия Honda Civic практически не отличается от одноименного прототипа представленного в прошлом году.

В «четырехдверке» появились новейшие электронные системы и цифровая панель приборов.

В базовой комплектации будут аналоговые циферблаты, но между ними установят 7-дюймовый экран. В самых дорогих версиях панель приборов будет полностью цифровой с 10,2-дюйммовым экраном.

На центральной консоли будет размещен дисплей мультимедийной системы, который в зависимости от комплектации будет 7 или 9-дюймовый.

В компании отметили, что Honda Civic получила подушки безопасности, которые снизят черепно-мозговые травмы во время ДТП.

Это подушки особой формы, которые при столкновении будут обволакивать со всех сторон голову водителя и пассажира.

В США седан будет предлагаться с комплексом Honda Sensing, в состав которого входит фронтальная камера и восемь эхолокаторов.

Они работают для таких систем как: круиз-контроль, предотвращения столкновений, полуавтоматического движения в пробках и для слежения за рядностью движения.

Под капотом новинки будет 2,0-литровый атмосферный ДВС со 160-сильной отдачей или 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 180 л.с.

Трансмиссия будет предлагаться только беступенчатая. Honda Civic в США поступит в продажу летом, ближе к старту японская компания озвучит цены на модель.