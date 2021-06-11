Ford получила уже более 100 тысяч заявок на электрический пикап F-150 Lightning

Результатами продаж делятся в самой компании, отметив, что отметку в 100 тыс. заказанных пикапов удалось преодолеть спустя 3 недели с момента начала продаж.

Так, только за первые 12 часов пикап предзаказали 20 тыс. человек, а за двое суток показатель составил уже 44 500 заказов.

Напомним, что для оформления предварительного заказа на новинку компания просит 100 долларов предоплаты.

Официальные продажи новинки начнутся только в середине следующего года.