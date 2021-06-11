KIA сообщила о 50 млн проданных автомобилей в мире

Компания KIA официально сообщила, что в прошлом месяце, ее дилеры продали 50-миллионный автомобиль.

Столько машин бренду удалось реализовать с 1962 года, когда KIA вышла на рынок транспортных средств. Первым стал трехколесный автомобиль K-360.

Только на внутреннем для компании рынке за все время было продано 14 млн машин, а еще 36 млн реализовали в других странах мира.

Стоит отметить, что в 2003 году KIA отчиталась о преодолении отметки 10 млн проданных машин, а в 2010 году показатель увеличился вдвое.

В 2014 году объёмы продаж достигли 30 млн, в 2017 году – 40 млн. Самым продаваемым является кроссовер Sportage, который разошелся тиражом в количестве 6,14 млн единиц.

Вторым стал KIA Rio (3,92 млн), а третье место по объёмам продаж занимает кроссовер Sorento (3,7 млн ед.).