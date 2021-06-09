Kia раскрыла внешность и салон кроссовера Kia Sportage новой генерации

KIA раскрыла внешность, и показала салон нового поколения популярного кроссовера Sportage. Это уже пятое поколение модели, и оно очень сильно отличается от прошлого.

KIA Sportage получил полностью новую внешность, которая выполнена в новом фирменном стиле корейской компании с плавными линиями на боковой части и рублеными сзади. Спереди в кроссовере новая тонкая оптика и радиаторная решетка на всю ширину кузова.

Салон кроссовера тоже полностью новый с элементами имитирующими дерево и изогнутой панелью, на которой размещен большой дисплей мультимедийной системы.

В центральном тоннеле автопроизводитель расположил беспроводную зарядку и селектор выбора ездовых режимов.

В KIA пока не озвучили цены и дату выхода Sportage на глобальный рынок, но уже известно, что в Корее кроссовер начнут продавать в июле.