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Hyundai начал принимать заказы на трехрядную версию кроссовера Creta

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Семиместный вариант кроссовера пока только дебютировал и стал доступен для заказа в Индии, где он носит название Alcazar.

Кроссовер собирают на заводе в Индии в трех фиксированных комплектациях — Prestige, Platinum и Signature.

Их стоимость обещают объявить 18 июня, а для желающих оформить заказ предлагают внести предоплату в размере 250 тыс. рупий или 250 тыс. рублей.

Уже известно, что помимо семиместной модификации кроссовер предлагают в версии с шестиместным салоном, где вместо заднего дивана устанавливаются раздельные сидения.

В самой дорогой комплектации модель предложат с мультимедийной системой с 10,25-дюймовым экраном, камерой кругового обзора, беспроводной зарядкой для смартфона, климат-контролем, а также цифровой приборной панелью и т.д.

Напомним, что Hyundai Alcazar создавался на платформе второго поколения Creta. В отличие от последнего новинка имеет увеличенный задний свес и на 150 мм колесную базу.

Линейка двигателей представлена четырьмя силовыми установками мощностью от 113 до 159 л.с., работающими в паре с 6-скоростной механикой или автоматом. Система привода в модели предусмотрена только на переднюю ось.

 

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