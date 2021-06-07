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Hyundai Santa Fе установил новый рекорд продаж в России в мае 2021 года

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Компания Hyundai опубликовала информацию о продажах своих автомобилей в России за прошлый месяц.

В отчетный период автопроизводитель продал в России 16 261 автомобиль, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За период с начала года показатель составил 71 866 экземпляров, а это на 42% больше.

Самым продаваемым автомобилем бренда по итогам мая является Hyundai Solaris, проданный в количестве 6 323 штук, что в 3,2 раза больше.

Вторым становится Hyundai Creta, который был продан в количестве 5 717 экземпляров, что на 76% больше. Третьим стал Hyundai Santa Fе.

Его объёмы продаж составили 2 265 штук, что в 5,4 раза больше. Как отметили в компании, этот кроссовер в России установил исторический рекорд по количеству проданных единиц.

Автомобили Hyundai в июне 2021 года подорожали в РФ на 20-100 тыс. рублей

hyundai Hyundai Santa Fe
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