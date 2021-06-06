Сильнее всех прибавил в цене кроссовер Hyundai Palisade, который стал дороже на максимальные 100 тыс. рублей и продается по цене от 3 549 000 рублей.

В этом месяце компания Hyundai снова пересмотрела стоимость своего модельного ряда, не изменив прайсы только на кроссовер Hyundai Creta и новое поколение Туссана.

Остальные автомобили Hyundai в июне 2021 года подорожали в РФ на 20-100 тыс. рублей. Седан Hyundai Elantra продается с ценниками на 20 тыс. рублей больше.

Его минимальная стоимость составляет 1 424 000 рублей. Стоимость Hyundai Solaris выросла на 30 тыс. рублей.

В базовой комплектации этот седан продается от 870 тыс. рублей. Кроссовер Santa Fe получил начальный ценник 2 569 000 рублей, что на 40 тыс. рублей дороже, пишет wroom.ru.