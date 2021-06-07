Компания Tesla отказалась от выпуска самой мощной Model S Plaid+

Передовой производитель электрокаров отказался от самой мощной версии Plaid+ с силовой установкой мощностью 1100 л.с.

Глава компании Tesla в социальной сети Twitter написал «Plaid Plus отменяется. В ней нет необходимости, поскольку Plaid достаточно хорош».

Таким образом, на рынке будет предлагаться только версия Plaid, в которой установлено три электрических мотора суммарной мощностью 1034 л.с. и блок аккумуляторов, обеспечивающий запас хода в 628 км.

Максимальная скорость Model S в версии Plaid составляет 320 км/ч.

Улучшенная версия — Model S Plaid+ получила 1100-сильную установку и запас хода 837 километров.

После сообщения Илона Маска, информацию про Model S Plaid+ удалили с официального сайта и больше ее не предлагают для заказа.