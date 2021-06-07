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KIA шестой раз за 2021 год повысила стоимость своих автомобилей в РФ

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На этот раз автомобили марки подорожали до 150 тыс. рублей, что в ходе мониторинга цен на новые машины выяснили эксперты «Цена Авто».

KIA шестой раз за 2021 год повысила стоимость своих автомобилей в РФ. В июне на 0,5-1,3% стал дороже почти весь модельный ряд марки.

В денежном выражении сумма удорожания составила 10-150 тыс. рублей. Меньше всех прибавил в цене кроссовер Sportage, отдельные комплектации которого теперь продаются по цене на 10-30 тыс. рублей больше.

На 20 тыс. рублей дороже в июне обойдутся модели Ceed, Cerato, Picanto, Rio и Soul, а Stinger подорожал на 50 тыс. рублей.

При этом существенная сумма удорожания была зафиксирована для модели Carnival, у которого все комплектации стали дороже на 100 тыс. рублей, а у внедорожника Mohave версии прибавили в цене 70-100 тыс. рублей.

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