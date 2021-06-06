Группа Sollers планирует локализовать сборку иномарок Mazda во Владивостоке на 100%

Автомобили марки собирают на предприятии во Владивостоке по технологии SKD из крупноузловых машинокомплектов, при этом двигатели в эти машины полностью локализованы в нашей стране.

В дальнейшем модели Mazda планируют локализовать на 100%, о чем стало известно «ТАСС», журналисты которого ссылаются на главу Sollers Вадима Швецова.