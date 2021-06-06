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Группа Sollers планирует локализовать сборку иномарок Mazda во Владивостоке на 100%

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Автомобили марки собирают на предприятии во Владивостоке по технологии SKD из крупноузловых машинокомплектов, при этом двигатели в эти машины полностью локализованы в нашей стране.

В дальнейшем модели Mazda планируют локализовать на 100%, о чем стало известно «ТАСС», журналисты которого ссылаются на главу Sollers Вадима Швецова.

«В прошлом году мы вложили 2 млрд рублей в механобработку двигателей Mazda во Владивостоке. Мы взяли курс на локализацию из российских компонентов мотора, который на 100% поставляется в Японию и другие страны. Мы с японскими коллегами начнем достаточно интересный, но долгий путь по локализации моторов, и также автомобилей», — приводя слова Вадима Швецова журналисты.

 

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