Опубликован ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в РФ в мае 2021 года

В прошлом месяце автомобильный рынок России показал рост более чем в два раза, о чем сообщили в АЕБ, которые также рассказали о самых востребованных моделях авто за май.

Лидером опубликованного ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в РФ в мае 2021 года стала Лада Гранта, которая является самой популярной моделью много месяцев.

Объёмы продаж Гранты составили 12 829 экземпляров, что в 2,2 раза превышает прошлогодний результат.

Отечественная Веста остается второй с показателем 10 050 штук, что в 2,2 раза больше. Самой продаваемой иномаркой является KIA Rio — 6682 ед. (+83%), а на четвертом месте находится седан Hyundai Solaris – 6 232 ед. (рост в 2,3 раза).

LADA Niva стал пятым с объемами продаж 6 169 экземпляров, что в 2,2 раза выше. На шестой позиции оказался Hyundai Creta – 5 717 ед. (76%).

В ТОП-10 еще попали: Volkswagen Polo (5 102 ед.), LADA Largus (4 864 ед.), Skoda Rapid (4 469 ед., рост в 20 раз) и Renault Duster (3 784 ед.).