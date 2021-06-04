Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные по продажам новых автомобилей на российском авторынке за прошлый месяц.

По данным АЕБ, российский авторынок в мае 2021 года вырос более чем в 2 раза, когда объёмы продаж составили 151 964 ед.

За первых пять месяцев года объём рынка России составил 663 612 ед., что на 38,7% больше.

В мае лидером остается Лада с ростом продаж в 2,5 раза до 38 284 ед. Второе место среди автопроизводителей занимает KIA, дилеры которой продали 18 818 ед., что в 2,4 раза больше.

Третий результат показал компания Hyundai. Объёмы продаж автомобилей этой марки составили 16 261 ед., а это в 2,2 раза больше.

Renault и Skoda находятся на четвертом и пятом месте с показателями 12482 ед. (рост в 2,2 раза) и 9561 ед. (рост в 3,3 раза). В десятке самых востребованных автомобильных марок оказались:

Volkswagen (9 115 ед., рост в 2,5 раза),

Toyota (7 349 ед., +64%),

ГАЗ (4 381 ед., +61%),

Nissan (3 827 ед., +73%),

Haval (3 167 ед., рост в 4,2 раза).