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Люксовые автомобили марки Aurus могут стать электрокарами

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Изначально автомобили бренда Aurus создавались в рамках проекта «Кортеж», над которым работали специалисты центрального научно-исследовательского автомобильного института, ФГУП «НАМИ».

Все выпущенные в рамках проекта машины оснащены гибридной силовой установкой, но как выяснилось, специалисты НАМИ рассматривают возможность выпуска Aurus с полностью электрической силовой установкой.

Как стало известно, электрический вариант автомобилей будет прорабатываться в течение ближайших лет.

Не исключается, что помимо электрокаров, в модельной линейке Aurus появятся и водородные модели, или еще какие-либо другие варианты.

На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потратили 2,5 млрд рублей

Aurus
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