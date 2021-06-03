Люксовые автомобили марки Aurus могут стать электрокарами

Изначально автомобили бренда Aurus создавались в рамках проекта «Кортеж», над которым работали специалисты центрального научно-исследовательского автомобильного института, ФГУП «НАМИ».

Все выпущенные в рамках проекта машины оснащены гибридной силовой установкой, но как выяснилось, специалисты НАМИ рассматривают возможность выпуска Aurus с полностью электрической силовой установкой.

Как стало известно, электрический вариант автомобилей будет прорабатываться в течение ближайших лет.

Не исключается, что помимо электрокаров, в модельной линейке Aurus появятся и водородные модели, или еще какие-либо другие варианты.