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На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потратили 2,5 млрд рублей

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Вчера состоялось мероприятие, посвященное запуску в серийное производство автомобилей бренда Aurus.

Сборку люксовых машин организовали на предприятии «Соллерс» в Елабуге, которое было модернизировано.

Напомним, что ранее Аурусы собирали на мощностях НАМИ, а полноценное серийное производство было запущено в Елабуге.

В общении с журналистами генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов рассказал, что на серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потратили 2,5 млрд рублей, добавив, что окупаемость проекта составит не более 7 лет.

В свою очередь Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что число предварительных заказов на модели Aurus составляет 500 экземпляров.

По предварительным подсчетам, до конца года будет собрано 200-300 автомобилей, а еще около 60 машин выпустят доя испытаний и специального назначения.

На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потратили 2,5 млрд рублей На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потратили 2,5 млрд рублей На серийное производство автомобилей Aurus в Елабуге потратили 2,5 млрд рублей

Aurus
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