Последнее повышение стоимость моделей французской марки было зафиксировано в мае.

В июне все автомобили марки Renault снова стали дороже в России и на этот раз сумма удорожания составила 0,8-2,0% или 8-25 тыс. рублей в зависимости о модели и комплектации.

Это в ходе мониторинга цен на новые машины выяснили специалисты сайта «Цена Авто». Минимальные 8-9 тыс. рублей прибавили в цене Logan, Sandero, а также их кросс-варианты.

Кроссовер Duster нового поколения стал дороже на 13 тыс. рублей, а Kaptur – на 13-15 тыс. рублей. Наибольшую прибавку получил кросс-купе Arkana – 15-25 тыс. рублей.