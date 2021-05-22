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АВТОВАЗ и Renault работают над адаптацией новой силовой установки для Lada

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Две автомобильные компании АВТОВАЗ и Renault ведут активную совместную работу, и как известно, в ближайшие несколько лет автомобили Лада начнут создавать на платформе CMF-B от Рено.

Помимо этого, модели Лада ждут и другие кардинальные перемены, в числе которых о совершенно новая для Лад силовая установка.

Как стало известно группе Avtograd news, на предприятии в Тольятти уже начали работы по подготовке к запуску производства автомобилей на новой платформе.

Наряду с этим специалисты компаний уже занялись адаптацией «двигателя, ранее не применяемого для установки на автомобили, производимые АвтоВАЗом».

О каком двигателе идет речь, пока не известно. Предполагается, что это будет 1,3-литровый турбомотор, который используется в машинах Renault.

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