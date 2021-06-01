В РФ стартовали продажи нового поколения кроссовера Hyundai Tucson

Компания Hyundai на российском рынке начала продавать кроссовер Tucson четвертого поколения, который предлагается в четырех комплектациях по цене от 1 869 000 рублей.

Кроссовер дебютировал в России в том числе и в специальном исполнении с названием Visioner. Эта версия оценена т 2 899 000 до 2 999 000 рублей.

Основных комплектаций будет всего четыре, а именно Classic, Family, Lifestyle и Prestige, где последняя получила ценник 2 769 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе компании, новое поколение Tucson стало первой моделью марки, получившей телематические сервисы Hyundai Bluelink, позволяющие открывать множество опций взаимодействия с автомобилем.

Кроссовер имеет моторную гамму, представленную бензиновым двухлитровым ДВС мощностью 149 л.с. и 2,5-литровым агрегатом с отдачей 190 л.с.

Последний работает в паре с 8-скоростным автоматом, а первый предложат с шестиступенчатой механикой или автоматом.

Для комплектаций Lifestyle, Prestige и специальной версии Visioner подготовили дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 186 л.с., а работает он в паре с 8-скоростным автоматом.