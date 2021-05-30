Глава автомобильной компании Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос официально рассказал, как будет называться первый электромобиль марки.

Так, стало известно, что первый электромобиль бренда Rolls-Royce выйдет с названием Silent Shadow. Никакие подробности о новинке в компании не раскрывают, заявив, что это является секретом.

Однако в компании намекнули, что электромобиль окажется «совершенно новым Rolls-Royce».

Согласно неофициальным данным, по архитектуре новинка будет близка к новому BMW i7, а это значит, что электрокар будет иметь запас хода около 700 км.