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Первый электромобиль бренда Rolls-Royce выйдет с названием Silent Shadow

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Глава автомобильной компании Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос официально рассказал, как будет называться первый электромобиль марки.

Так, стало известно, что первый электромобиль бренда Rolls-Royce выйдет с названием Silent Shadow. Никакие подробности о новинке в компании не раскрывают, заявив, что это является секретом.

Однако в компании намекнули, что электромобиль окажется «совершенно новым Rolls-Royce».

Согласно неофициальным данным, по архитектуре новинка будет близка к новому BMW i7, а это значит, что электрокар будет иметь запас хода около 700 км.

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