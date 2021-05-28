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Новый кроссовер Hyundai Tucson дебютирует в России 31 мая 2021 года

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Презентация кроссовера нового поколения будет проходить в формате онлайн, а пока компания анонсировала дебют.

Новый кроссовер Hyundai Tucson дебютирует в России 31 мая 2021 года в 19.00, а ведущим церемонии станет Валентин Петухов, известный многим как Wylsacom.

Напомним, что ранее кроссовер в России получил ОТТС. Модель имеет длину 4 630 мм, а расстояние между осями составит 2 755 мм.

В моторной гамме будет два двигателя, один их которых бензиновый объёмом два литра и мощностью 186 л.с. при 416 Нм, а второй – бензиновый с таким же объёмом, но отдачей 150 л.с. при 192 Нм.

Среди трансмиссии будут автоматические и механические КП, работающие с системой привода на переднюю или обе оси.

Стоимость и комплектации новинки для России пока не названы. Актуальная версия кроссовера продается по цене от 1 744 000 рублей.


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