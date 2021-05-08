Hyundai в России получила ОТТС на кроссовер Hyundai Tucson нового поколения

В Росстандарте оформили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Tucson нового поколения.

Ожидается, что презентация четвертого поколения Tucson в России состоится во втором квартале 2021 года.

Благодаря ОТТС известно с какими моторами кроссовер будет предлагаться на российском рынке, и какие опции будут у модели.

Так, Tucson будет доступен с бензиновым и дизельным мотором. Первый 2,0-литровый мощностью 150 л.с. при 192 Нм крутящего момента, а второй тоже 2,0-литровый, но с 186-сильной отдачей и 416 Нм крутящего момента.

Для бензинового силового агрегата будет предлагаться механическая или автоматическая коробка, привод можно быть передний или полный. С турбодизелем будет работать только автоматическая трансмиссия с системой полного привода.

Судя по внесенным данным ОТТС, для российского рынка будет доступна только удлиненная версия Tucson, которая по своим габаритам совпадает с модификациями для рынков США и Южной Кореи.

Размеры «паркетника» длина – 4 630 мм, ширина – 1 865 мм, высота – 1 665 мм, размер колесной базы — 2 755 мм.



Четвертое поколение Tucson получило интеллектуальный круиз-контроль с системой движения в дорожных «пробках», систему удержания в полосе движения и систему предотвращения столкновений.

Также в кроссовере будет устанавливаться панорамная крыша с люком, подогрев передних и задних сидений и электрорегулировка передних кресел.