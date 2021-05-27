Новая Lada Vesta впервые была замечена в Москве

Ранее Lada Vesta Facelift был неоднократно замечен в Тольятти и на дорогах Сургута, а теперь прототип универсала заметили в Москве.

Как сообщатся на портале Drom, прототип обновленной Vesta был замечен рядом с дилерским центром Lada. Предположительно универсал доставили для ознакомления сотрудников с новой моделью.

Предположительно, прототип представили в люксовой комплектации, так как у него установлены новые колесные диски, складывающиеся корпуса боковых зеркал и черная крыша.

Напомним, Lada Vesta Facelift поступит в производство не ранее 2022 году, а к 2025 году модель переберется на новую платформу.