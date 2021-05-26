Стало известно, какие двигатели получат автомобили Lada нового поколения

До 2025 года российский автопроизводитель полностью обновит модельный ряд. Так, будет выпущен новый кроссовер C-класса, новое поколение Lada Niva, а также Vesta и Granta.

Все эти модели уже будут созданы на модульной платформе CMF-B, а значит получат новые силовые агрегаты, но какие ранее было не известно.

Как пишет «РГ», в рамках стратегии «Renaulution» в отечественных автомобилях на платформе CMF-B будет устанавливаться российские моторы объёмом 1,6 и 1,8 литра. Эти силовые агрегаты будут адаптированы для модульной тележки.

Восьмиклапанный 1.6 уже прошел модернизацию, его теперь устанавливают на Lada Largus и Granta, а скоро специалисты займутся модернизацией 1,8-литрового двигателя.