Подержанные электрокары пользовались повышенным спросом в РФ в апреле

Статистика продаж, опубликованная агентством «Автостат», показала, что электрокары показали рост не только на первичном, но и на вторичном рынке.

В апреле электромобили с пробегом показали рост в 2,5 раза, тогда как на первичном рынке показатель увеличился в 8 раз.

На рынке подержанных автомобилей электрокаров было продано 740 штук, большинство из которых это Nissan Leaf — 85% продаж или 628 проданных экземпляров.

Также в России покупали автомобили Tesla (53 ед.) и Chevrolet (21 ед.). Еще в апреле продавались подержанные Mitsubishi (I—MiEV) – 17 шт., 8 – BMW (i3), 5 – Jaguar (I—Pace), 3 – LADA (El Lada), 2 – Audi (e—Tron), 2 – Porsche (Taycan) и 1 – Hyundai (Ioniq).

Уменьшенная копия кабриолета Aurus Senat появилась в продаже в РФ за 10 тыс. руб.