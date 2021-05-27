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Подержанные электрокары пользовались повышенным спросом в РФ в апреле

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Статистика продаж, опубликованная агентством «Автостат», показала, что электрокары показали рост не только на первичном, но и на вторичном рынке.

В апреле электромобили с пробегом показали рост в 2,5 раза, тогда как на первичном рынке показатель увеличился в 8 раз.

На рынке подержанных автомобилей электрокаров было продано 740 штук, большинство из которых это Nissan Leaf —  85% продаж или 628 проданных экземпляров.

Также в России покупали автомобили Tesla (53 ед.) и Chevrolet (21 ед.). Еще в апреле продавались подержанные Mitsubishi (IMiEV) – 17 шт., 8 – BMW (i3), 5 – Jaguar (IPace), 3 – LADA (El Lada), 2 – Audi (eTron), 2 – Porsche (Taycan) и 1 – Hyundai (Ioniq).

Уменьшенная копия кабриолета Aurus Senat появилась в продаже в РФ за 10 тыс. руб.

 

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