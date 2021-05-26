Уменьшенная копия кабриолета Aurus Senat появилась в продаже в РФ за 10 тыс. руб

Aurus Senat с открытым верхом существует только в нескольких экземплярах, да и к тому же эту модель разрабатывали как «парадный» автомобиль.

В кабриолете Senat для езды по Красной площади реализовали специальный режим, который переводит трансмиссию и подвеску в другие настройки и ограничивает скорость автомобиля до 20 км/ч.

Ранее сообщалось, что Senat с открытым верхом может все-таки стать серийными, но эта информация так и не была подтверждена пресс-службой автопроизводителя.

Пока кабриолет Aurus Senat предлагается в качестве масштабной копии модели. Его выпускает компания DiP Models по цене 10 тыс. рублей.

В интернете можно купить версию с открытым и закрытым верхом. Масштаб модели 1:43, ее тираж решили ограничить количеством всего 204 штуки.