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Уменьшенная копия кабриолета Aurus Senat появилась в продаже в РФ за 10 тыс. руб

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Aurus Senat с открытым верхом существует только в нескольких экземплярах, да и к тому же эту модель разрабатывали как «парадный» автомобиль.

В кабриолете Senat для езды по Красной площади реализовали специальный режим, который переводит трансмиссию и подвеску в другие настройки и ограничивает скорость автомобиля до 20 км/ч.

Ранее сообщалось, что Senat с открытым верхом может все-таки стать серийными, но эта информация так и не была подтверждена пресс-службой автопроизводителя.

Уменьшенная копия кабриолета Aurus Senat появилась в продаже в РФ за 10 тыс. руб

Пока кабриолет Aurus Senat предлагается в качестве масштабной копии модели. Его выпускает компания DiP Models по цене 10 тыс. рублей.

В интернете можно купить версию с открытым и закрытым верхом. Масштаб модели 1:43, ее тираж решили ограничить количеством всего 204 штуки.

Aurus Aurus Senat‍
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