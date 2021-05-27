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АВТОВАЗ планирует выпустить четыре новые модели к 2025 году

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Именно столько автомобилей планируется перевести на новую платформу, предоставленную компанией Рено.

Речь идет о платформе CMF-B, на которой АВТОВАЗ планирует выпустить четыре новые модели к 2025 году.

В числе таких автомобилей новое поколение Niva, Vesta и Granta, а также новейший кроссовер C-класса, информацию о котором не раскрывают.

Также сообщается и об основных двигателях для моделей, которыми станут 1,6 и 1,8-литровые отечественные установки.

Ранее стало известно, что на предприятии в Тольятти уже начали работы по подготовке к запуску производства автомобилей на новой платформе.

Наряду с этим специалисты компаний уже занялись адаптацией «двигателя, ранее не применяемого для установки на автомобили, производимые АвтоВАЗом».

О каком двигателе идет речь, пока не известно. Предполагается, что это будет 1,3-литровый турбомотор, который используется в машинах Renault.

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