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Компания Renault представила новый седан Taliant на замену Logan

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Компания Renault на территории Турции провела презентацию нового седана с названием Taliant.

Эта модель в стране заменила седан Symbo, который известен как Logan второго поколения. Компания Renault представила новый седан Taliant на замену Logan, а также объявила о старте продаж и назвала стоимости.

Итак, Renault Taliant имеет платформу CMF-B, а его габариты идентичны европейской версии Dacia Logan третьего поколения. В моторной гамме будет 65- и 90-сильный агрегаты, в паре с которым работает пятискоростная механика и вариатор для более мощной установки.

Также в продаже будет Renault Taliant с биотопливным двигателем мощностью 100 л.с.  Базовый вариант седана оценили в 1 575 000 рублей в эквиваленте.

В такой версии у автомобиля будут фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, система экстренного торможения ABS, ESC и многое другое.

Между тем стоит отметить, что название Taliant зарегистрировали и в Бразилии. Предполагается, что там модель также придет на смену Logan.

В базе Роспатента появились изображения нового седана Renault Logan

Компания Renault представила новый седан Taliant на замену Logan Компания Renault представила новый седан Taliant на замену Logan Компания Renault представила новый седан Taliant на замену Logan

Logan renault Renault Taliant
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