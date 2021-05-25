Компания Renault на территории Турции провела презентацию нового седана с названием Taliant.

Эта модель в стране заменила седан Symbo, который известен как Logan второго поколения. Компания Renault представила новый седан Taliant на замену Logan, а также объявила о старте продаж и назвала стоимости.

Итак, Renault Taliant имеет платформу CMF-B, а его габариты идентичны европейской версии Dacia Logan третьего поколения. В моторной гамме будет 65- и 90-сильный агрегаты, в паре с которым работает пятискоростная механика и вариатор для более мощной установки.

Также в продаже будет Renault Taliant с биотопливным двигателем мощностью 100 л.с. Базовый вариант седана оценили в 1 575 000 рублей в эквиваленте.

В такой версии у автомобиля будут фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, система экстренного торможения ABS, ESC и многое другое.

Между тем стоит отметить, что название Taliant зарегистрировали и в Бразилии. Предполагается, что там модель также придет на смену Logan.