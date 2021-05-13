В базе Роспатента появились изображения нового седана Renault Logan

В базе Роспатента появились патентные изображения седана Renault Logan. Ожидается, что эта модель в будущем будет производиться на автосборочной линии «АвтоВАЗа».

В базе был зарегистрирован вариант седана с шильдиком Dacia, но серийные версии модели на российском рыке будут доступны исключительно под брендом Renault.

Ранее в базе Роспатента был зарегистрирован Sandero Stepway.

Как сообщалось уже, на «АвтоВАЗе» временно остановят сборку предыдущей серии Sandero и Logan, чтобы подготовится к сборке новых моделей.

Новые Renault Sandero и Logan на российском рынке должны появится до конца года.