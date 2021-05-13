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В базе Роспатента появились изображения нового седана Renault Logan

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В базе Роспатента появились патентные изображения седана Renault Logan. Ожидается, что эта модель в будущем будет производиться на автосборочной линии «АвтоВАЗа».
В базе был зарегистрирован вариант седана с шильдиком Dacia, но серийные версии модели на российском рыке будут доступны исключительно под брендом Renault.

В базе Роспатента появились изображения нового седана Renault Logan

Ранее в базе Роспатента был зарегистрирован Sandero Stepway.
Как сообщалось уже, на «АвтоВАЗе» временно остановят сборку предыдущей серии Sandero и Logan, чтобы подготовится к сборке новых моделей.

Новые Renault Sandero и Logan на российском рынке должны появится до конца года.

В базе Роспатента появились изображения нового седана Renault Logan

renault Renault Logan
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