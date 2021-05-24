Кроссоверы и внедорожники сейчас являются самыми востребованными на автомобильном рынке, и их разнообразнее очень велико.

При выборе кроссовера многие задумываются какие из моделей будут лучшими, а помочь с выбором предлагают эксперты портала АвтоВзгляд».

Они выделили пять кроссоверов, которые прослужат долго и не доставят особых проблем своим владельцам.

Так, в России перечислили ТОП-5 кроссоверов, которые без особых проблем прослужат 10 лет. Основой для рейтинга стали данные по надежности Ассоциации технического надзора, которая недавно опубликовала новый рейтинг TUV Report 2021.

Среди этих моделей были и те, что можно купить в России. Именно такие модели и представлены в ТОПе. Итак, на первом месте расположился кроссовер BMW X1.

На второй строчке оказался Audi Q5, а следом за ним числится Mercedes GLK. На четвертом и пятом месте оказались Volvo XC 60 и Toyota RAV4.