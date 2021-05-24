Презентация электрической версии популярного на американском рынке пикапа состоялась несколько дней назад, и недавно стало известно, насколько новинка оказалась интересна покупателям.

Как стало известно, в США Ford получил более 44 000 бронирований на электрический пикап F-150 Lightning за двое суток, а это отличный результат.

Минимальная стоимость пикапа стартует от 27 500 долларов и это с учетом субсидий.

Также представитель компании отметил, что только в первые сутки с момента старта предзаказов, было получено более 20 тыс. заявок.

Для оформления предварительного заказа производитель просит всего 100 долларов. Официальные продажи новинки начнутся только в середине следующего года.